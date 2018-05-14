Мостовой: "Хотел бы, чтобы Манчини остался в "Зените" и на следующий сезон"

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Мостовой: "Хотел бы, чтобы Манчини остался в "Зените" и на следующий сезон"Известный в прошлом футболист Александр Мостовой высказался о смене главного тренера в питерском "Зените".

"Конечно, с точки зрения результата - это провал, но мне хотелось бы, чтобы Манчини остался на следующий сезон. Что касается нового главного тренера, то я думаю, что это должен быть иностранный специалист. Семака я на этой должности не вижу", - цитирует бывшего футболиста Газета.ру.

Напомним, в понедельник Совет директоров "Зенита" обсудит кандидатуры претендентов на должность главного тренера. | soccernews.ru

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