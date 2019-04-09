Мостовой и Карпин входят в тройку лучших игроков в истории "Сельты"

На сайте испанской газеты Marca продолжается голосование, которое призвано определить лучших игроков в истории "Сельты".

На данный момент в тройку лидеров входят россияне Александр Мостовой и Валерий Карпин. За них проголосовали 4,5 и 2 тысячи респондентов соответственно.

А первое место в опросе уверенно занимает действующий форвард "небесных" Яго Аспас (7,1 тыс).

Напомним, что Мостовой выступал за "Сельту" с 1996 по 2004 год, сыграл 262 матча, забил 67 мячей и сделал 19 результативных передач. В активе Карпина, который защищал цвета галисийской команды с 1997 по 2002 год, 188 игр, 34 гола и 7 ассистов.

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