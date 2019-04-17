Мостовой: "Иногда находятся люди, который говорят, что Месси хуже Роналду, какой бред"

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Мостовой: "Иногда находятся люди, который говорят, что Месси хуже Роналду, какой бред"

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой рассказал, что думает о прошедших матчах Лиги чемпионов. Об этом сообщает Sport24.

"Думаю, спросив вы 10 человек, из них 9 ответили бы, что пройдет "Ювентус". Но, как уже много раз говорилось, сложность прогноза и заключается в том, что мы не можем находиться внутри команды и до конца понимать, что может произойти.

Иногда, подчеркиваю, иногда находятся люди, который говорят, что Месси хуже Роналду, что он за сборную ничего не выигрывал. Вы понимаете, какой бред людям в голову приходит? На футбольном уровне Месси выиграл уже столько, сколько многим и во сне не удастся выиграть. Человек просто прилетел к нам с другой планеты, и мы должны быть счастливы, что можем наблюдать за ним", - сказал Мостовой.

Матч "Тоттенхэм" - "Манчестер Сити" состоится сегодня, 17 апреля. Начало - в 22:00 (мск).

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