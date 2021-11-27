Мостовой: "Италия и Португалия смотрят жеребьёвку и, наверное, думают: "Нахрен нам это надо?"

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Мостовой: "Италия и Португалия смотрят жеребьёвку и, наверное, думают: "Нахрен нам это надо?"

Фото инстаграм Александра Мостового

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой поделился впечатлениями от жеребьёвки стыковых матчей отборочного турнира ЧМ-2022.

"Нормальная жеребьёвка. Шансы - 50 на 50, что мы выйдем на чемпионат. Если не выйдем, то это будет беда. В принципе, мы к такому привыкли, к сожалению.

Я больше расстроился из-за того, что Португалия и Италия попали в один путь. Несправедливо. Какой-нибудь Уэльс или Шотландия поедут, а кто-то из последних чемпионов Европы не попадет на турнир. Они сейчас смотрят жеребьёвку и, наверное, думают: "Нахрен нам это надо?" Кошмар", - цитирует Мостового "Р-Спорт".

Напомним, что Португалии и Италии, чтобы сыграть друг с другом, нужно сначала победить Турцию и Северную Македонию соответственно.

Что касается сборной России, то ей в полуфинальном стыке досталась Польша, а следующий потенциальный соперник - Швеция или Чехия.

Не пропустите: Тренер сборной Португалии высказался о результатах жеребьевки стыков квалификации ЧМ-2022. | http://soccernews.ru
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