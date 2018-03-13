Мостовой: "Каррагер играл против меня грубо, но я не плевал в него"



Экс-футболист "Сельты" Александр Мостовой опроверг слова бывшего игрока "Ливерпуля" Джейми Каррагера, заявившего, что россиянин плюнул в него в 1998 году.

"Я, конечно, помню этот матч. После того как Каррагер где-то сказал об этом, я специально нашел запись, этот момент. Когда я забил гол, в порыве страсти начал искать его на поле, потому что он играл против меня грубо. Джейми лежал или на коленях стоял где-то в штрафной. Я подбежал к нему и сказал, мол, вот, получи. Но никто ни в кого не плевал. Тем более я!

Что касается той ситуации, в которой он сейчас оказался, то его спровоцировали. Всегда привожу простой пример: к тебе подошли и начали оскорблять — ты что будешь делать? Скажешь спасибо? Он же ничего не кинул, не вышел из машины. Тем более что его оскорбляли", - приводят слова Мостового российские СМИ.

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