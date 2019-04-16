Мостовой: "Когда Месси закончит карьеру - это будет черный день для футбола"



Бывший игрок "Спартака" и сборной России Александр Мостовой поделился мнением о нападающем "Барселоны" Лионеле Месси.

"Месси находится в отличной форме и я не припомню, чтобы у него были какие-то плохие игры в этом сезоне. Чтобы он не творил на поле, мы должны просто радоваться, что он играет. Думаю, в футболе наступит черный день, когда он объявит о завершении карьеры. Такого футболиста мы еще долго не увидим", - приводят слова Мостового российские СМИ.

В нынешнем сезоне 31-летний Месси провел за "Барселону" 41 матч во всех турнирах, в которых забил 43 гола и отдал 21 результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

Не пропустите: Месси примет участие в матче 1/4 финала Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru