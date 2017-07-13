Мостовой: "Локомотив" имеет все шансы выиграть Суперкубок"

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Мостовой: "Локомотив" имеет все шансы выиграть Суперкубок"Известный в прошлом футболист Александр Мостовой поделился ожиданиями от завтрашнего матча за Суперкубок России, в котором встретятся московские "Спартак" и "Локомотив".

"Вдвойне интересно будет посмотреть на "Локомотив", потому что об их подготовке в межсезонье известно очень мало. Это дополнительный интерес к завтрашнему матчу. Думаю, у "Локомотива" есть все шансы", - цитирует бывшего футболиста чемпионат.com.

Напомним, "Спартак" продлил Зе Луиша. | soccernews.ru

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