Мостовой: "Матч против Испании был самым оптимистичным для сборной при Черчесове"

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой назвал игру против сборной Испании лучшей для национальной команды России при Станиславе Черчесове.

"Стала ли эта игра самой оптимистичной? Думаю, так и есть. На фоне тех игр, которые были раньше. Особенно встречи с Аргентиной. Удивлен ли тому, что происходило на поле? Сейчас не нужно бить в барабаны и кричать что-то. Это неправильно. Мы провели игр пятнадцать, и матч с Испанией стал одним единственным, который отыграли более-менее", - цитирует бывшего футболиста Евро-футбол.

Напомним, Рамос высказался о ничьей с Россией. | soccernews.ru