Мостовой: "Матч против Саудовской Аравии - железные три очка"

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Мостовой: "Матч против Саудовской Аравии - железные три очка"

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал результаты жеребьевки групповой стадии ЧМ-2018.

"Саудовская Аравия - самая слабая команда из всех. Очень далеко они в рейтинге. Первый матч будет с Саудовской Аравией. Это железные три очка, на 99 процентов. Это самая слабая из всех сборных" - приводят слова Мостового российские СМИ.

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