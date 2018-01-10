Мостовой: "Меня считают легендой "Сельты"? Так и есть"

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Мостовой: "Меня считают легендой "Сельты"? Так и есть"
Бывший футболист "Сельты" Александр Мостовой остался доволен словами форварда испанского клуба Яго Аспаса, который заявил, что россиянин был его кумиром в детстве.

"Конечно, приятно, когда так о тебе говорят. Меня считают легендой "Сельты"? Так и есть, но это же заслуженно. Никто этого не навязывает. Это говорит о том, что я не зря играл в футбол. Тем более этого добиться вдвойне сложнее, когда ты играешь в чужой стране. Оставить память в Испании не многим дано. Что касается Яго, то я рад, что он вернулся в "Сельту" и забивает. Более того, если бы я был тренером российского клуба, то в первую очередь захотел бы привести в российскую команду именно Аспаса. Но раз я не в нашем футболе, значит тут не нужны такие люди. У Аспаса много хороших качеств, он второй после гениального Месси в списке бомбардиров. Что у нас с ним общего? Во-первых, майка с 10-м номером. Во-вторых, он может сыграть, как и я, нестандартно, выдержать паузу. Он отличный игрок, за которого я очень рад", - приводят слова Мостового российские СМИ.

Мостовой выступал за "Сельту" с 1996 по 2004 годы, провел за клуб 288 матчей и забил 72 гола.

Не пропустите: Аспас: "В детстве Мостовой был кумиром моего поколения". | http://soccernews.ru

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