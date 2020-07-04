Мостовой намекнул, что готов обсудить со "Спартаком" назначение на пост тренера

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Мостовой намекнул, что готов обсудить со "Спартаком" назначение на пост тренера

Экс-игрок "Спартака" и сборной России Александр Мостовой сказал, что открыт для предложений клубов.

Ранее один из пользователей инстаграма спросил у экс-спортсмена, готов ли он стать тренером "красно-белых".

Мостовой ответил: "Хороший вопрос! Этот вопрос самый популярный. У меня телефон свободный 24/7 и телефон открыт для "Спартака".

На данный момент московский клуб возглавляет Доменико Тедеско. В его штаб входят Андреас Хинкель, Макс Урванчки, Владимир Чепзанович, Рамиль Шарипов и Александр Зайченко.

"Спартак" с 32 баллами занимает 6 место в турнирной таблице.

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