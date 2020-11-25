Мостовой: "Назначение Попова спортивным директором - это неверное решение руководства "Спартака"

Экс-игрок "Спартака" Александр Мостовой высказался по поводу назначения Дмитрия Попова на пост спортивного директора красно-белых.

Официально о назначении станет известно в ближайшее время.

"Я считаю, что это неверное решение руководства "Спартака". Это мое мнение. Как говорится, нельзя войти в одну реку дважды. А здесь вообще непонятно, откуда чего и зачем. Я знаю, когда он в первый раз попал в "Спартак", поэтому делаю такой вывод", - цитирует Мостового Sport24.

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