Мостовой: "Назначение Попова спортивным директором - это неверное решение руководства "Спартака"
Экс-игрок "Спартака" Александр Мостовой высказался по поводу назначения Дмитрия Попова на пост спортивного директора красно-белых.
Официально о назначении станет известно в ближайшее время.
"Я считаю, что это неверное решение руководства "Спартака". Это мое мнение. Как говорится, нельзя войти в одну реку дважды. А здесь вообще непонятно, откуда чего и зачем. Я знаю, когда он в первый раз попал в "Спартак", поэтому делаю такой вывод", - цитирует Мостового Sport24.
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