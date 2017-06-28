Мостовой назвал фаворита матча Португалия - Чили

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой рассказал о том, чего ожидает от полуфинальной игры Кубка Конфедераций, в которой сыграют Португалия и Чили.

Напомним, что встреча состоится сегодня, 28 июня. Начало в 21:00.

"Не готов назвать этот матч скрытым финалом, исходя из того, что на этом турнире всего восемь команд. Этот турнир тем и отличился, что все команды, которые рассчитывали выйти из группы, в итоге и вышли, за исключением нашей команды. Турнир быстрый, короткий. Те команды, которые обладают более сильными игроками, вышли в полуфиналы. Поэтому даже если в финале будет противостояние Чили – Мексика, то и оно будет хорошим и качественным.

Фаворитом считаю Португалию, болеть тоже буду за неё. У Португалии есть Роналду, который лишний раз всё доказал. Хотя у Чили есть Санчес, тоже очень сильный футболист, это будет противостоянием матча, но у Португалии больше индивидуально сильных исполнителей. Даже при проблемах в составе могут выйти Нани, Куарежма - выбор у Португалии большой", - сказал он. | http://soccernews.ru