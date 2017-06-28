Мостовой назвал фаворита матча Португалия - Чили
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой рассказал о том, чего ожидает от полуфинальной игры Кубка Конфедераций, в которой сыграют Португалия и Чили.
Напомним, что встреча состоится сегодня, 28 июня. Начало в 21:00.
"Не готов назвать этот матч скрытым финалом, исходя из того, что на этом турнире всего восемь команд. Этот турнир тем и отличился, что все команды, которые рассчитывали выйти из группы, в итоге и вышли, за исключением нашей команды. Турнир быстрый, короткий. Те команды, которые обладают более сильными игроками, вышли в полуфиналы. Поэтому даже если в финале будет противостояние Чили – Мексика, то и оно будет хорошим и качественным.
Фаворитом считаю Португалию, болеть тоже буду за неё. У Португалии есть Роналду, который лишний раз всё доказал. Хотя у Чили есть Санчес, тоже очень сильный футболист, это будет противостоянием матча, но у Португалии больше индивидуально сильных исполнителей. Даже при проблемах в составе могут выйти Нани, Куарежма - выбор у Португалии большой", - сказал он. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Португалия
|3
|7
|2
|Мексика
|3
|7
|3
|Россия
|3
|3
|4
|Новая Зеландия
|3
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Германия
|3
|7
|2
|Чили
|3
|5
|3
|Австралия
|3
|2
|4
|Камерун
|3
|1