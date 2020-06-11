Мостовой назвал лучших российских футболистов 90-х годов

Теги александр мостовойвалерий карпинандрей канчельскисигорь шалимов

Мостовой назвал лучших российских футболистов 90-х годов

Бывший полузащитник "Спартака" и "Сельты" Александр Мостовой рассказал, каких российских футболистов он считает лучшими в эпоху 90-х.

"Однозначно Карпин. Канчельскис. Себя я тоже должен назвать? Ха-ха! Колыванов. Шалимов", - сказал Мостовой.

Стоит отметить, что Карпин и Шалимов также выступали за "Спартак".

Не пропустите: Уткин назвал лучшего игрока в истории российского футбола. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Спартак" выбирает между Гугой и Пикачу

"Спартак" выбирает между Гугой и Пикачу

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов