Мостовой назвал лучших российских футболистов 90-х годов
Бывший полузащитник "Спартака" и "Сельты" Александр Мостовой рассказал, каких российских футболистов он считает лучшими в эпоху 90-х.
"Однозначно Карпин. Канчельскис. Себя я тоже должен назвать? Ха-ха! Колыванов. Шалимов", - сказал Мостовой.
Стоит отметить, что Карпин и Шалимов также выступали за "Спартак".
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