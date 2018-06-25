Известный в прошлом футболист Александр Мостовой назвал предпочтительного соперника для сборной России по 1/8 финала Чемпионата Мира.

" Хотелось бы выйти на Португалию. Эта команда по стилю игры похожа на Уругвай: в обороне - "ноль", в атаке - надежда на форварда высочайшего уровня: Криштиану Роналду", - приводит слова бывшего футболиста sport24.ru.

Напомним, Мостовой сделал прогноз на матч Россия - Уругвай. | soccernews.ru