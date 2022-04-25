Мостовой назвал причину доминирования "Зенита" в РПЛ

Фото: твиттер Александра Мостового/Автор неизвестен

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился мнением о доминировании "Зенита" в Российской Премьер-Лиге.

"Уровень "Зенита" определяется легионерами. Почему "Зенит" выигрывает? Они могут себе позволить купить Малкома за 40 миллионов. Вспомнить еще Халка и Витселя – это же вообще… Так и сейчас. Другое дело, что им не хватает в Лиге чемпионов: три или четыре года из группы не могут выйти", – приводит слова Мостового "Чемпионат".

После 26 туров "Зенит" лидирует в чемпионате России с 6-очковым отрывом от ближайшего преследователя. Чтобы оформить чемпионский титул петербургскому клубу нужно набрать шесть очков в четырех матчах.

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