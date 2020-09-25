Мостовой назвал причину поражения "Ростова" от "Маккаби"

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Мостовой назвал причину поражения "Ростова" от "Маккаби"

Известный в прошлом российский футболист Александр Мостовой считает, что высокие зарплаты футболистов снизили конкурентоспособность команд из РПЛ в еврокубках.

В четверг "Ростов" вылетел из Лиги Европы от "Маккаби" из Хайфы, проиграв дома со счётом 1:2. Неделей ранее московское "Динамо" в гостях сенсационно уступило тбилисскому "Локомотиву" и также попрощалось с евротурниром.

"Очередное фиаско нашего футбола. Надо признать, что "Маккаби" по делу выиграл. В каких-то моментах "Ростов" выглядел беспомощно. Футболисты из Израиля ни в чём не уступали, а в какие-то моменты даже превосходили. Уровень нашего футбола падает. Кто-то говорит, что причина в пандемии. Но пандемия-то по всему миру. Злую шутку играет денежный разврат. У "Локомотива" из Тбилиси зарплата по 500 долларов может быть, а они выбили миллионеров. А сейчас "Маккаби" выбил миллионеров.

В футболе редко кто-то сам уходит в отставку. Если Новиков после поражения не ушёл, то здесь-то мы хотя бы команду примерно знали. Футболисты "Маккаби" понимали, против кого они играли. Приехали на стадион в Ростове, каких в Израиле нигде нет. Наверное, вся команда получает меньше, чем два-три футболиста "Ростова". Очень жалко, что именно так начинаем евросезон. Надеемся на оставшиеся команды, которых всё меньше", - сказал Мостовой.

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