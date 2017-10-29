Мостовой назвал самого сильного футболиста в истории

Теги лионель мессидиего марадона

Мостовой назвал самого сильного футболиста в историиИзвестный в прошлом футболист Александр Мостовой назвал самого сильного игрока в истории футбола.

"Для меня игрока лучше Лионеля Месси нет и не будет, а многие говорят совершенно по-другому. Я же не буду спорить и доказывать. За 30 лет в футболе я кого только не видел, но так, как Месси, не играл никто. Лучшим для меня был Марадона, но Месси я ставлю выше. Из 30 иностранных футболистов 25 скажут вам, что Месси - лучший за всю историю", - цитирует бывшего футболиста чемпионат.com.

Напомним, Вальверде прокомментировал игру Месси в матче против "Атлетика". | soccernews.ru

комментарии
шафигул

Согласен на все 100%.

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шафигул

Согласен на все 100%.

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ГЕНА

царь знает,что говорит!

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Конь

Что они курят? Наверно,конские яблоки. На мозги сильно влияют в худшую сторону.

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