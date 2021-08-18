Мостовой назвал желаемого соперника для "Зенита" в Лиге Чемпионов

Фото: инстаграм Андрея Мостового/Автор неизвестен

Полузащитник петербургского "Зенита" Андрей Мостовой заявил, что он хотел бы сыграть с ПСЖ в групповом этапе Лиги Чемпионов.

"Какую команду хотел бы увидеть в группе "Зенита" в Лиге чемпионов? ПСЖ, наверное. С Мбаппе бы пробежаться (смеется). Нам в любом случае попадется гранд, ибо мы не в первой корзине. Интересно было бы поиграть с английскими командами", - приводит слова Мостового "Спорт-Экспресс".

Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов состоится 26 августа.

Напомним, что "Зенит" попал в третью корзину, поэтому вполне может попасть в одну группу с ПСЖ, который находится во второй корзине.

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