Мостовой назвал желаемого соперника для "Зенита" в Лиге Чемпионов
Фото: инстаграм Андрея Мостового/Автор неизвестен
Полузащитник петербургского "Зенита" Андрей Мостовой заявил, что он хотел бы сыграть с ПСЖ в групповом этапе Лиги Чемпионов.
"Какую команду хотел бы увидеть в группе "Зенита" в Лиге чемпионов? ПСЖ, наверное. С Мбаппе бы пробежаться (смеется). Нам в любом случае попадется гранд, ибо мы не в первой корзине. Интересно было бы поиграть с английскими командами", - приводит слова Мостового "Спорт-Экспресс".
Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов состоится 26 августа.
Напомним, что "Зенит" попал в третью корзину, поэтому вполне может попасть в одну группу с ПСЖ, который находится во второй корзине.
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