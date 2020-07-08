Мостовой не будет участвовать в матче "Сочи" с "Зенитом"

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев рассказал, кто из арендованных игроков "Сочи" примет участие в матче 27-го тура РПЛ.



В составе южан выступают форвард Александр Кокорин и хавбек Андрей Мостовой. Оба футболиста принадлежат "сине-бело-голубым".



Ранее сообщалось, что за участие Кокорина "Сочи" нужно заплатить 500 миллионов евро.



"Кокорин сможет сыграть в сегодняшнем матче, а Мостовой - нет. По Андрею условия аренды, по которым он мог бы сыграть, не выполнены", - цитирует Медведева "Р-Спорт".

Сегодня, 8 июля, состоится матч "Зенит" - "Сочи". Встреча пройдет на "Газпром Арене" и начнется - в 18:00 (мск).

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