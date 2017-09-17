Мостовой: "Не думаю, что игроки "Спартака" "сливают" Карреру"

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой высказался о возможном сговоре игроков московского "Спартака" против главного тренера своей команды Массимо Карреры.

"Не думаю, что команда "сливает" главного тренера. Каррера - всегда в контакте с игроками. Но тренер не играет на поле, играют футболисты. Константин Иванович Бесков, к примеру, на игры своей команды вообще смотрел с трибуны. И ничего, команда побеждала", - цитирует бывшего футболиста чемпионат.com.

Напомним, Каррера прокомментировал ничью своей команды против "Тосно". | soccernews.ru