Мостовой: "Не ожидал, что меня вызовут в сборную России"

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Мостовой: "Не ожидал, что меня вызовут в сборную России"

Хавбек "Зенита" Андрей Мостовой высказался по поводу вызова в сборную России для подготовки к матчам Лиги Наций.

3 сентября национальная команда сыграет в Москве с Сербией, 6-го встретится в Будапеште с Венгрией.

"Мне никто не говорил, что вызовут в сборную, и сам не думал об этом. Не ожидал, что вызовут в сборную. Конечно, были мысли, что, может быть, позовут, но конкретных ожиданий не было.

На данный момент о целях в сборной сложно говорить, их еще нет. Пока нужно приехать в расположение команды", - цитирует Мостового Sport24.

Напомним, сезон-2019/20 22-летний футболист провел в аренде в "Сочи".

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