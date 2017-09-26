Мостовой: "Не понимаю, за счет чего "Спартак" может выиграть у "Ливерпуля"

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Мостовой: "Не понимаю, за счет чего "Спартак" может выиграть у "Ливерпуля"Известный в прошлом футболист Александр Мостовой высказался о предстоящем матче группового этапа Лиги Чемпионов, в котором московский "Спартак" будет принимать английский "Ливерпуль".

"Ожидания от матча с "Ливерпулем" скорее тревожные, чем оптимистичные. Особенно после игры с "Анжи", в которой чудом спаслись. Пока не понимаю, за счет чего "Спартак" может сегодня выиграть. Хотя чудеса случаются, бывает, что игры полностью переворачиваются, забиваются случайные голы. Самоотдача, родной стадион, болельщики - все может сыграть.

Но в футбольном плане преимуществ "Спартака" не вижу. К тому же у "Спартака" травмированы лидеры. Квинси Промес для "красно-белых" сейчас просто незаменим, это показала игра против "Кубани" в Кубке России. Он умеет то, на что другие просто не способны. И он, и Зе Луиш - огромная потеря для команды", - цитирует бывшего футболиста чемпионат.com.

Напомним, в матче юношеских команд "Спартак" обыграл "Ливерпуль". | soccernews.ru

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