Мостовой не согласен с решением суда по Кокорину и Мамаеву
Известный в прошлом российский футболист Александр Мостовой не согласен с решением суда по нападающему "Зенита" Александру Кокорину и полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву.
Напомним, что в среду Тверской суд Москвы продлил арест футболистов до апреля текущего года.
"Я не ожидал, что ребятам продлят срок пребывания в СИЗО. Они и так уже четыре месяца сидят за рядовой проступок. Это чересчур. Думал, что возможен домашний арест или какие-то другие условия" - сказал Мостовой.
Также бывший игрок "Спартака" и "Сельты" выразил уверенность, что Кокорин и Мамаев не должны получить реальные тюремные сроки.
"За что? Ну подрались. Они уже четыре месяца за это отсидели. Наверное, уже наказание осуществлено. Понятно, что дело резонансное, потому что в нём участвуют два футболиста. Но есть и более известные люди, которые совершают преступления. Однако это не афишируется так широко. Когда случился этот эпизод у Кокорина и Мамаева, общественность это осудила. Все говорили о том, что они должны быть наказаны. Но они уже четыре месяца сидят. Плюс ещё два дали. Уже полгода получается. Это как?" - вопрошает Мостовой.
Напомним, что в октябре прошлого года Мамаев, Кокорин, его брат Кирилл и друг футболистов Александр Протасовицкий, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избили троих человек в центре Москвы. После инцидента их арестовали и отправили в СИЗО.
Не пропустите: Уткин ярко высказался об очередном приговоре Кокорину и Мамаеву. | http://soccernews.ru
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