Мостовой не согласен с решением суда по Кокорину и Мамаеву

Теги александр мостовойалександр кокоринпавел мамаевзенит санкт-петербургкраснодар

Мостовой не согласен с решением суда по Кокорину и Мамаеву

Известный в прошлом российский футболист Александр Мостовой не согласен с решением суда по нападающему "Зенита" Александру Кокорину и полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву.

Напомним, что в среду Тверской суд Москвы продлил арест футболистов до апреля текущего года.

"Я не ожидал, что ребятам продлят срок пребывания в СИЗО. Они и так уже четыре месяца сидят за рядовой проступок. Это чересчур. Думал, что возможен домашний арест или какие-то другие условия" - сказал Мостовой.

Также бывший игрок "Спартака" и "Сельты" выразил уверенность, что Кокорин и Мамаев не должны получить реальные тюремные сроки.

"За что? Ну подрались. Они уже четыре месяца за это отсидели. Наверное, уже наказание осуществлено. Понятно, что дело резонансное, потому что в нём участвуют два футболиста. Но есть и более известные люди, которые совершают преступления. Однако это не афишируется так широко. Когда случился этот эпизод у Кокорина и Мамаева, общественность это осудила. Все говорили о том, что они должны быть наказаны. Но они уже четыре месяца сидят. Плюс ещё два дали. Уже полгода получается. Это как?" - вопрошает Мостовой.

Напомним, что в октябре прошлого года МамаевКокорин, его брат Кирилл и друг футболистов Александр Протасовицкий, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избили троих человек в центре Москвы. После инцидента их арестовали и отправили в СИЗО.

Не пропустите: Уткин ярко высказался об очередном приговоре Кокорину и Мамаеву. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Интер" контактирует с Моуринью

"Интер" контактирует с Моуринью

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 17 34
2 Краснодар Краснодар 17 33
3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 17 30
4 Спартак Москва Спартак Москва 17 28
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 17 28
6 Рубин Рубин 17 25
7 Ростов Ростов 17 24
8 Ахмат Ахмат 17 23
9 Оренбург Оренбург 16 22
10 Урал Урал 17 22
11 Арсенал Тула Арсенал Тула 17 20
12 Динамо Москва Динамо Москва 17 20
13 Крылья Советов Крылья Советов 16 17
14 Уфа Уфа 17 16
15 Анжи Анжи 17 15
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 17 10
Полная таблица

топ-5 тегов