Мостовой: "Не уверен, что после паузы Смолов будет основным нападающим "Сельты"

Легенда "Сельты" Александр Мостовой сомневается в перспективах форварда Фёдора Смолова в составе галисийской команды.

"Вряд ли Смолов согласится играть в Сегунде [в случае вылета "Сельты"]. До пандемии Фёдор был основным нападающим. А сейчас, после того, что произошло и плюс та история с его отъездом в Россию, ситуация немного пошатнулась. Не уверен, что Смолов сейчас будет основным нападающим", - сказал Мостовой.

Напомним, что "Сельта" арендовала Смолова в январе у московского "Локомотива". В его активе 1 гол в 6 матчах.

Сейчас клубы ведут переговоры о выкупе прав на россиянина. Сумма сделки может составить 8 миллионов евро.

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