Мостовой недоволен, что "Монако" назвал Головина "царём"

Известный в прошлом российский футболист Александр Мостовой отреагировал на публикацию "Монако", в которой полузащитник Александр Головин изображён в мундире царя.

"Пять голов забил и уже царь. Смешно уже", - сказал Мостовой.

Головин забил "Лорьяну" через 10 секунд после выхода на замену в первом для себя матче с конца августа.

Напомним, что именно Мостовой в российском футболе известен под прозвищем "Царь".

Не пропустите: "Монако" показал, как Головина поздравили одноклубники с возвращением на поле. | http://soccernews.ru