Мостовой недоволен, что "Монако" назвал Головина "царём"

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Мостовой недоволен, что "Монако" назвал Головина "царём"

Известный в прошлом российский футболист Александр Мостовой отреагировал на публикацию "Монако", в которой полузащитник Александр Головин изображён в мундире царя.

"Пять голов забил и уже царь. Смешно уже", - сказал Мостовой.

Головин забил "Лорьяну" через 10 секунд после выхода на замену в первом для себя матче с конца августа.

Напомним, что именно Мостовой в российском футболе известен под прозвищем "Царь".

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