Мостовой: "Некоторые игроки подтвердили, что будут играть важную роль на Чемпионате Мира"

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой прокомментировал сегодняшний матч сборной России против московского "Динамо".

"Ничего страшного, если другого соперника не нашлось. Главное, что собрались и сыграли, посмотрели на новых футболистов. Лишний раз убедились, что они у нас есть...

Некоторые подтвердили, что они будут играть важную роль на Чемпионате Мира - имею в виду Алексея Миранчука и Марио Фернандеса. Обидно, что Фернандес - все-таки бразилец, а не русский. Для других парней матч с "Динамо" был отличных шансом себя проявить. Кто-то воспользовался им, а кто-то нет", - цитирует бывшего футболиста чемпионат.com.

Напомним, Россия обыграла "Динамо" со счетом 3:0. | soccernews.ru