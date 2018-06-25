Мостовой: "Никто не расстроится поражению от Уругвая"

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой высказался о раскладах в группах "А" и "В" на Чемпионате Мира.

"В нашем квартете все решится раньше, чем на поле выйдут команды из перекрестной группы "В". Зная исход, Португалия, Испания и Иран будут стараться подобрать себе соперника. Конечно, если захотят. Сборная России уже выполнила свою стратегическую задачу - вышла из группы. Получится обыграть еще и Уругвай - хорошо. Нет, - думаю, никто не расстроится", - цитирует бывшего футболиста Газета.ру.

Напомним, Мостовой считает, что России по силам выйти в 1/4 финала ЧМ. | soccernews.ru