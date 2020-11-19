Мостовой - о Гильерме: "Зачем давали российский паспорт бразильцу?"



Бывший футболист сборной России Александр Мостовой выразил недоумение присутствием в национальной команде натурализованного бразильца Маринато Гильерме, который пропустил четыре гола в первом тайме матча 6-го тура группового этапа Лиги наций с Сербией (0:5).

"Про Гильерме и его вызов в сборную я говорил еще шесть лет назад. Не понимаю, зачем давать паспорт вратарю-бразильцу. У нас что, своих вратарей нет в 150-миллионной стране? Чем Джанаев, Шунин, Сафонов хуже Гильерме? Я не понимаю", – приводит слова Мостового Sport24.

34-летний Гильерме выступает за "Локомотив" с 2007 года. Российский паспорт он получил на общих основаниях в 2015 году. За сборную России сыграл 16 матчей и пропустил 17 голов.

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