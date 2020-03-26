Мостовой - о коронавирусе: "Несколько раз для самоуспокоения употреблял алкоголь"

Легенда московского "Спартака" Александр Мостовой признался, что справляется со стрессом из-за пандемии коронавируса в том числе с помощью алкоголя.

"Конечно, неспокойно воспринимаю. Все стараются не думать об этом, но не получается. Обратил внимание, что люди друг друга бояться начали. Обычно едешь в машине, смотришь по сторонам - улыбаются, разговаривают. А сейчас боятся повернуть голову, как бы чего не вышло. Стараюсь себя успокаивать, надеюсь, что всё это закончится. Я не любитель спиртного, но можно выпить вина. За ужином несколько раз для самоуспокоения употреблял алкоголь. Любой способ подойдёт", - цитирует Мостового "Р-Спорт".

По последним данным Всемирной организации здравоохранения, в мире коронавирусом заразились более 375 тысяч человек, свыше 16 тысяч умерли от болезни.

Не пропустите: Хавбек "Спартака" Крал на карантине занялся кулинарией. | http://soccernews.ru