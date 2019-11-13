Мостовой - о назначении Тедеско тренером "Спартака": "Человек, который сидел в баре под Дюссельдорфом, попал в команду с большой историей"
Легенда московского "Спартака" Александр Мостовой подвёл первые итоги работы Доменико Тедеско на посту главного тренера "красно-белых".
"Тедеско, можно сказать, выпал сектор "Приз", как в "Поле Чудес". "Спартак" - команда с большой историей, одна из самых любимых в стране, и тут в неё попадает человек, который сидел в баре под Дюссельдорфом и смотрел футбол. Конечно, он будет прыгать и бегать! Я, кстати, не приветствую такое. Понятно, что это способ завести игроков, но это как-то не по-футбольному. Человек, который всю жизнь провёл в футболе, не станет так действовать.
Тедеско в этом плане напоминает мне Моуринью в первые годы. Все прекрасно знают его историю: был переводчиком, стал главным тренером. Он ведь тоже постоянно бегал-прыгал. Многие специалисты, в свою очередь, просто сидят на скамейке или стоят на бровке, считая, что экспрессия делу не поможет. У каждого свой подход. В любом случае, когда тебе 34 года, а тебе выпал сектор "Приз", конечно, эмоции пойдут через край. Помню, когда играл в Испании, был похожий тренер в одной из команд, он чуть ли не на трибуну убегал, целовал всех.
Всем нравилось, шоу, здорово! Потом выяснилось, что человек в своё время работал учителем физкультуры. Вот так повезло человеку, вытянул счастливый билет. Никто в таком выражении эмоций плохого не видит, просто не представляю, чтобы Романцев или Лобановский, если говорить о великих отечественных тренерах, так же прыгали на бровке, как сейчас Тедеско", - сказал Мостовой.
Напомним, что немецкий специалист возглавил "Спартак" 14 октября. Под его руководством команда провела 5 матчей, в которых одержала 3 победы, однажды сыграла вничью и потерпела 1 поражение.
Не пропустите: Тедеско рассказал, что у него были другие варианты кроме "Спартака". | http://soccernews.ru
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