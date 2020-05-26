Мостовой - о трёх подряд победах "Реала" в ЛЧ: "Думаю, даже Зидан не ответит, почему так получилось"

Известный в прошлом российский футболист Александр Мостовой порассуждал о доминировании мадридского "Реала" в Лиге Чемпионов в период с 2016 по 2018 год.

Напомним, что "сливочные" выиграли самый престижный еврокубок три раза подряд. Ранее ни одной команде не удавалось побеждать в турнире хотя бы два сезона кряду.

"Думаю, даже Зидан не ответит почему. Скажет: "Ну, вот так получилось". Играли, получали удовольствие и выигрывали. Где-то повезло. Были игры, в которых не должны были выигрывать, но выиграли", - сказал Мостовой.

Во всех трёх сезонах приводил "Реал" к победе в ЛЧ французский тренер Зинедин Зидан. Он ещё ни разу не проигрывал в плей-офф турнира, будь то двухматчевое противостояние или финал.

Не пропустите: Зинедин Зидан признан лучшим тренером в истории Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru