Мостовой - о трёх подряд победах "Реала" в ЛЧ: "Думаю, даже Зидан не ответит, почему так получилось"
Известный в прошлом российский футболист Александр Мостовой порассуждал о доминировании мадридского "Реала" в Лиге Чемпионов в период с 2016 по 2018 год.
Напомним, что "сливочные" выиграли самый престижный еврокубок три раза подряд. Ранее ни одной команде не удавалось побеждать в турнире хотя бы два сезона кряду.
"Думаю, даже Зидан не ответит почему. Скажет: "Ну, вот так получилось". Играли, получали удовольствие и выигрывали. Где-то повезло. Были игры, в которых не должны были выигрывать, но выиграли", - сказал Мостовой.
Во всех трёх сезонах приводил "Реал" к победе в ЛЧ французский тренер Зинедин Зидан. Он ещё ни разу не проигрывал в плей-офф турнира, будь то двухматчевое противостояние или финал.
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