Мостовой - о возможном рекорде Дзюбы: "Голы в ворота Сан-Марино никому не нужны"
Бывший игрок сборной России Александр Мостовой не разделяет интерес общественности к сегодняшнему матчу квалификации Евро-2020 против Сан-Марино.
"Я бы вообще не придавал значения этой игре, потому что сейчас многие говорят о том, кто сколько забил, как забил, рекорд там какой-то, Артём (Дзюба) может что-то. Да, может, но кто будет помнить голы в ворота Сан-Марино? Никому они не нужны. Пройдёт 20-30 лет, и люди будут помнить голы в ворота Франции, Германии, Аргентины. А Сан-Марино - нет", - сказал Мостовой.
Напомним, что матч Сан-Марино – Россия состоится сегодня в 22:45 по московскому времени.
Дзюба близок к рекорду по числу голов в составе национальной команды - Александр Кержаков опережает нынешнего капитана сборной всего на 6 мячей.
Не пропустите: Дзюба: "Дайте мне забить семь мячей, и я перестану вас всех здесь мучить". | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|16
|36
|2
|Локомотив Москва
|16
|31
|3
|Ростов
|16
|30
|4
|ЦСКА Москва
|16
|30
|5
|Краснодар
|16
|30
|6
|Спартак Москва
|16
|21
|7
|Арсенал Тула
|16
|19
|8
|Оренбург
|16
|19
|9
|Урал
|16
|19
|10
|Уфа
|16
|18
|11
|Динамо Москва
|16
|18
|12
|Крылья Советов
|16
|18
|13
|Рубин
|16
|17
|14
|Тамбов
|16
|17
|15
|Ахмат
|16
|15
|16
|Сочи
|16
|13