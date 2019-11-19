Мостовой - о возможном рекорде Дзюбы: "Голы в ворота Сан-Марино никому не нужны"

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой не разделяет интерес общественности к сегодняшнему матчу квалификации Евро-2020 против Сан-Марино.

"Я бы вообще не придавал значения этой игре, потому что сейчас многие говорят о том, кто сколько забил, как забил, рекорд там какой-то, Артём (Дзюба) может что-то. Да, может, но кто будет помнить голы в ворота Сан-Марино? Никому они не нужны. Пройдёт 20-30 лет, и люди будут помнить голы в ворота Франции, Германии, Аргентины. А Сан-Марино - нет", - сказал Мостовой.

Напомним, что матч Сан-Марино – Россия состоится сегодня в 22:45 по московскому времени.

Дзюба близок к рекорду по числу голов в составе национальной команды - Александр Кержаков опережает нынешнего капитана сборной всего на 6 мячей.

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