Мостовой о вылете "Спартака" из ЛЧ: "Это можно назвать провалом"

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой прокомментировал вылет московского "Спартака" из Лиги Чемпионов.

"Это можно назвать провалом. Хотя команда в меньшинстве делала все возможное. Думаю, если бы не красная карточка, "Спартак" выиграл бы игру. Я бы хотел еще один повтор посмотреть. На первый взгляд удаления не было. После такого кресло под Каррерой вполне может зашататься. И скорее всего, это будет справедливо", - цитирует бывшего футболиста Чемпионат.

Напомним, стало известно, сколько денег потерял "Спартак" после вылета из ЛЧ. | soccernews.ru