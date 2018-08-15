Мостовой о вылете "Спартака" из ЛЧ: "Это можно назвать провалом"

Теги спартак москваалександр мостовой

Мостовой о вылете "Спартака" из ЛЧ: "Это можно назвать провалом"Известный в прошлом футболист Александр Мостовой прокомментировал вылет московского "Спартака" из Лиги Чемпионов.

"Это можно назвать провалом. Хотя команда в меньшинстве делала все возможное. Думаю, если бы не красная карточка, "Спартак" выиграл бы игру. Я бы хотел еще один повтор посмотреть. На первый взгляд удаления не было. После такого кресло под Каррерой вполне может зашататься. И скорее всего, это будет справедливо", - цитирует бывшего футболиста Чемпионат.

Напомним, стало известно, сколько денег потерял "Спартак" после вылета из ЛЧ. | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

"Заря" встретится с "Брагой" в ответном матче третьего квалификационного раунда ЛЕ

"Заря" встретится с "Брагой" в ответном матче третьего квалификационного раунда ЛЕ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов