Мостовой о выступлении сборной России на ЧМ: "Ничего удивительного, что особенного мы сделали?"
Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал оценку выступлению сборной России на домашнем для нее Чемпионате Мира.
"Ничего удивительного. Что особенного мы сделали? Вышли из нормальной группы, обыграли две средние команды. Это первое. Второе - Уругваю проиграли. Этот матч ничего не давал. Но уступать со счетом 0:3 - обидно и больно. Третье: Испанию прошли чудом. Этого никто не отрицает. Достаточно сильную сборную Хорватии не прошли. Вот и все!
Если бы играли не в нашей стране, этот успех так бы не воспринимался. Повторюсь, внимание болельщиков - главный плюс домашнего чемпионата. То, что происходило, - супер для нашего народа. Если бы проиграли даже испанцам, но в другой стране, об этом уже давно бы забыли", - цитирует бывшего футболиста Московский комсомолец.
Напомним, Алдонин также дал оценку выступлению сборной России на ЧМ-2018. | soccernews.ru
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