Мостовой объяснил неудачу "Спартака" в матче с "Динамо"

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Мостовой объяснил неудачу "Спартака" в матче с "Динамо"Известный в прошлом футболист Александр Мостовой объяснил неудачу московского "Спартака" в матче первого тура РФПЛ против "Динамо".

"Такое бывает. В футбольном плане команда немного подрастерялась, потому что был слишком легкий первый тайм, счет 2:0. В таких случаях часто бывает, что пропускаешь мяч и начинаешь больше думать о том, как сохранить победный счет. Отсюда приходят ошибки. Это и случилось. Было видно, что "Динамо" поддавливало, напрягало "Спартак", у него была одна мысль - как сравнять счет. Даже при счете 2:0 была такая мысль, что если "Динамо" забьет, то интрига вернется", - цитирует бывшего футболиста СЭ.

Напомним, "Спартак" перебил предложение "Хоффенхайма" по Баделю. | soccernews.ru

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