Мостовой объяснил, почему его не приглашают на пост главного тренера

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Бывший игрок московского "Спартака" Александр Мостовой рассказал, что помешало ему построить тренерскую карьеру.

"Меня привлекала идея стать тренером, я всегда хотел этим заниматься, но для многих я очень неудобный человек. Дело в том, что я хорошо знаю футбол, я был хорошим игроком, у меня есть характер, а некоторым людям не хочется иметь рядом с собой таких, как я.

Меня много раз спрашивали о желании стать тренером. Я хочу, но меня никто не зовёт. Да, у меня нет лицензии, но в России много людей, у которых её нет, но при этом они работают в футболе", - цитирует Мостового AS.

53-летний экс-футболист завершил карьеру в 2005 году. Сейчас он выступает в роли эксперта и даёт комментарии для СМИ, а также занимается развитием собственной футбольной академии в Москве.

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