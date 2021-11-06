Мостовой объяснил, почему его не приглашают на пост главного тренера
Фото инстаграм Александра Мостового
Бывший игрок московского "Спартака" Александр Мостовой рассказал, что помешало ему построить тренерскую карьеру.
"Меня привлекала идея стать тренером, я всегда хотел этим заниматься, но для многих я очень неудобный человек. Дело в том, что я хорошо знаю футбол, я был хорошим игроком, у меня есть характер, а некоторым людям не хочется иметь рядом с собой таких, как я.
Меня много раз спрашивали о желании стать тренером. Я хочу, но меня никто не зовёт. Да, у меня нет лицензии, но в России много людей, у которых её нет, но при этом они работают в футболе", - цитирует Мостового AS.
53-летний экс-футболист завершил карьеру в 2005 году. Сейчас он выступает в роли эксперта и даёт комментарии для СМИ, а также занимается развитием собственной футбольной академии в Москве.
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