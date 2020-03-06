Мостовой объяснил, почему не начинает тренерскую карьеру

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Мостовой объяснил, почему не начинает тренерскую карьеру

Бывший полузащитник "Спартака", "Сельты" и сборной России Александр Мостовой признался, что не занимается тренерской деятельностью в виду отсутствия предложений.

"Это единственный больной для меня вопрос, актуальный для меня всё последнее десятилетие. Ну нет у меня лицензии, что делать. В момент, когда можно было её получить, я жил в Испании. Видимо, не судьба, не все игроки пошли по тренерской стезе - сужу, в частности, по жеребьёвке Лиги Наций, на которой видел много знакомых людей. С другой стороны, не всем же быть главным тренером, правда? У любого наставника есть первый, второй, третий, четвёртый помощники. Но у меня судьба такая - не зовут, не приглашают. Может быть, кто-то боится, не хочет, не знаю. Мой телефон работает 24 часа в сутки - звоните в любое время, с удовольствием всё расскажу!" - заявил Мостовой.

Именитый футболист завершил карьеру в 2005 году. Сейчас он выступает в качестве эксперта на федеральном российском телевидении.

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