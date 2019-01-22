Мостовой оценил дебют Аиртона в составе "Спартака"

Известный в прошлом российский футболист Александр Мостовой оценил дебют новичка "Спартака" Аиртона в матче Кубка "Матч Премьер" против "Ростова".

СПАРТАК - РОСТОВ: ВИДЕООБЗОР МАТЧА

"В этой игре мы Аиртона особо не увидели. Но можно сказать, что у него неплохая левая нога, он постоянно себе под эту ногу убирал мяч. Кажется, по фактуре быстренький. У "Спартака" давно не было техничного защитника" - сказал Мостовой.

Напомним, что "Спартак" купил Аиртона у "Флуминенсе" за 7 миллионов евро. 21-летний бразилец заключил с "красно-белыми" контракт до 2024 года.

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