Мостовой оценил дебют Кокорина за "Спартак"

Экс-хавбек "Спартака" Александр Мостовой высказался о дебютном матче форварда "красно-белых" Александра Кокорина в матче 7-го тура с ЦСКА (1:3).

"Неудачный дебют у Кокорина, игрок был незаметен на поле", - цитирует Мостового Sport24.

Напомним, 29-летний футболист перешел в московский клуб в начале августа 2020 года, но из-за травмы смог дебютировать за "Спартак" лишь сегодня.

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