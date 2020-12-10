Мостовой оценил дебютное выступление "Краснодара" в Лиге Чемпионов

Известный в прошлом российский футболист Александр Мостовой подвёл итоги выступления "Краснодара" в групповом этапе Лиги Чемпионов.

Напомним, что для "быков" это было дебютное попадание в главный еврокубок. Они финишировали третьими в квартете с "Челси", "Севильей" и "Ренном", набрав 5 очков и получив путёвку в плей-офф Лиги Европы.

"В целом можно назвать достойным дебют "Краснодара" на групповой стадии Лиги Чемпионов. Команда временами показывала достойный футбол и старалась на равных играть с серьёзными соперниками.

К сожалению, у неё не получились матчи с фаворитами в лице "Челси" и "Севильи", но в противостоянии с вполне проходимым соперником - французским "Ренном" - "Краснодар" добился своего и выполнил задачу-минимум", - сказал Мостовой.

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