Мостовой оценил игру "Спартака" в матче с "Динамо"
Бывший полузащитник "Спартака" Александр Мостовой поделился мнением об игре "красно-белых" в матче 15-го тура Российской Премьер-лиги с "Динамо" (1:1).
"Сегодня "Спартаку" повезло. Первый тайм был за "Динамо" и по владению, и по моментам, и по преимуществу. "Спартак" побаивался соперника. За исключением удара в штангу Зобнина у красно-белых ничего не было, но и у "Динамо" была перекладина. Во втором тайме первая половина осталась за "Спартаком", команда обозлилась, и тут сразу пошли замены. Потом великолепный удар Скопинцева.
Все шло к победе "Динамо", потому что они ее побольше заслужили. Зобнин сыграл просто здорово, протащил, обыграл. Защитники исполнили роль кеглей. Но по игре "Динамо" больше заслужило победу, но, наверное, никто не расстроился", - приводит слова Мостового "Чемпионат".
Счет на 79-й минуте открыл Дмитрий Скопинцев, а но вскоре равновесие восстановил Роман Зобнин.
"Спартак" остался на на третьем месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 29 очков. "Динамо" с 27 очками по-прежнему занимает четвертую позицию.
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