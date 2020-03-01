Мостовой оценил итог матча РПЛ между "Спартаком" и "Динамо"

Экс-игрок "Спартака" и сборной России Александр Мостовой высказался по поводу победного матча красно-белых с "Динамо" (2:0) в 20-м туре РПЛ.

"Игроки "Спартака" выиграли, молодцы. Они использовали ошибки футболистов "Динамо". Бросалось в глаза, что они лучше готовы: резче, быстрее. Все делали быстрее. "Динамо", играя дома, отошло на свою половину. И стартовый состав был непонятен лично для меня", - цитирует Мостового "Советский спорт".

"Спартак" с 25 очками занимает девятое место, а "Динамо", на счету которого 24 очка, идет десятым.

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