Мостовой оценил перспективы "Спартака" в стартовавшем сезоне

Бывший игрок московского "Спартака" Александр Мостовой порассуждал о том, чего ждать от "красно-белых" в сезоне 2020/21.

"Сейчас спартаковцы здорово готовы к сезону, а с учётом неплохого состава и его глубины способны бороться за место в еврокубках", - сказал Мостовой.

В прошлом сезоне "Спартак" финишировал в РПЛ на седьмом месте и не попал в еврокубки.

В стартовавшей кампании столичная команда сыграла вничью с "Сочи" (2:2) и победила "Ахмат" (2:0).

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