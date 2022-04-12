Мостовой оценил работу Карпина после возвращения в "Ростов"
Фото: твиттер Александра Мостового/Автор неизвестен
Бывший футболист "Спартака" Александр Мостовой поделился мнением о возвращении Валерия Карпина на пост главного тренера "Ростова".
"Карпин вернулся в ту, команду, где уже работал. В принципе, я к этому решению отношусь с иронией, обычно совмещение должностей в сборной и клубе ни к чему хорошему не приводило. На данный момент я не вижу, чтобы "Ростов" в чем-то прибавил. Команда как была на десятом месте, так и осталась", – приводит слова Мостового ТАСС.
Напомним, что 53-летний Карпин 10 марта 2022 года вновь возглавил "Ростов", совмещая должность главного тренера сборной России. Под его руководством ростовский клуб провел пять матчей, одержал три победы, один раз сыграл вничью и потерпел одно поражение.
Не пропустите: Карпин считает, что в РПЛ абсолютно во всем нарушен спортивный принцип. | http://soccernews.ru
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