Мостовой оценил работу Карпина после возвращения в "Ростов"

Фото: твиттер Александра Мостового/Автор неизвестен

Бывший футболист "Спартака" Александр Мостовой поделился мнением о возвращении Валерия Карпина на пост главного тренера "Ростова".

"Карпин вернулся в ту, команду, где уже работал. В принципе, я к этому решению отношусь с иронией, обычно совмещение должностей в сборной и клубе ни к чему хорошему не приводило. На данный момент я не вижу, чтобы "Ростов" в чем-то прибавил. Команда как была на десятом месте, так и осталась", – приводит слова Мостового ТАСС.

Напомним, что 53-летний Карпин 10 марта 2022 года вновь возглавил "Ростов", совмещая должность главного тренера сборной России. Под его руководством ростовский клуб провел пять матчей, одержал три победы, один раз сыграл вничью и потерпел одно поражение.

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