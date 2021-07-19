Мостовой оценил шансы "Спартака" пройти "Бенфику" в квалификации Лиги Чемпионов

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Мостовой оценил шансы "Спартака" пройти "Бенфику" в квалификации Лиги Чемпионов

Фото: инстаграм Александра Мостового/Автор неизвестен

Бывший полузащитник московского "Спартака" и лиссабонской "Бенфики" Александр Мостовой поделился мнением о предстоящем противостоянии российского и португальского клубов в 3-м раунде квалификации Лиги Чемпионов.

"Я думаю, что шансы 50 на 50. Вторая игра будет проходить в Лиссабоне, а как мы знаем, там российские команды уже обжигались, в частности, "Зенит". Но здесь есть небольшое преимущество у "Спартака", так как он шикарно провел предсезонный кубок, разгромил все команды и находится в хорошем тонусе, в отличие от "Бенфики", которая свой чемпионат начнет позже. Неизвестно, в каком состоянии сейчас пребывает команда", - приводит слова Мостового Sport24.

Первый матч "Спартак" - "Бенфика" состоится 3 или 4 августа в Москве. Ответный поединок "Бенфика" - "Спартак" пройдет в Лиссабоне 10 августа.

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