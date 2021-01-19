Мостовой оценил состав "Спартака" перед второй частью сезона
Бывший футболист "Спартака" Александр Мостовой поделился мнением о составе московского клуба перед возобновлением сезона.
"Хендрикса, которого подписали, я ни разу не видел. 9 человек из 10 не знают, кто это такой и никогда его не видели. На словах — вроде нормальный футболист, но на одних слова далеко не уедешь. Так что этот трансфер — кот в мешке. Что касается позиций, то "Спартак", на мой взгляд, полностью укомплектован. Нападающих перебор, защитники, если здоровы, тоже в форме.
Единственное, если рассматривать трансферы на выход — то можно избавиться от Педро Роши. Он нападающий, у "Спартака" их много. Плюс освободится место для еще одного легионера, если в команде хотят подписать Промеса", - приводит слова Мостового "Спорт-Экспресс".
После 19 туров "Спартак" занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с отставанием в шесть очков от лидирующего "Зенита". Следующий матч "красно-белые" проведут 28 февраля на своем поле с казанским "Рубином".
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