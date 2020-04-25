Мостовой опубликовал фото с Тьерри Анри в Лиге Чемпионов

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Мостовой опубликовал фото с Тьерри Анри в Лиге Чемпионов

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой в инстаграме опубликовал снимок с бывшим футболистом сборной Франции Тьерри Анри.

На фото Мостовой в роли капитана "Сельты" пытается забрать мяч у Анри, играющего за "Арсенал".в Лиге Чемпионов.

"Подвинься, Тьерри", - написал Мостовой.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подвинься, Тьерри! #celta #celtavigo #arsenal

Публикация от Aleksandr Mostovoi (@aleksandr_mostovoi_10)

Мостовой играл за "Сельту" с 1996 по 2004 год. 

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