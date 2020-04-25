Мостовой опубликовал фото с Тьерри Анри в Лиге Чемпионов
Экс-игрок сборной России Александр Мостовой в инстаграме опубликовал снимок с бывшим футболистом сборной Франции Тьерри Анри.
На фото Мостовой в роли капитана "Сельты" пытается забрать мяч у Анри, играющего за "Арсенал".в Лиге Чемпионов.
"Подвинься, Тьерри", - написал Мостовой.
Мостовой играл за "Сельту" с 1996 по 2004 год.
Не пропустите: Вальверде рассказал, каков Месси на тренировках "Барселоны" | http://soccernews.ru
главное
-
Помощник президента Нигерии посоветовал Роналду купить права на название стадиона "Барселоны"
-
Вальверде рассказал, каков Месси на тренировках "Барселоны"
-
Кокорин выбрал между "Зенитом" и "Ромой"
-
Кокорин рассказал, какие итальянские клубы им интересуются
-
Игрокам Бундеслиги, возможно, придется доигрывать чемпионат в масках
Лента новостей
-
Дзюба рассказал, как проводит время на карантине во время пандемии коронавируса
-
2
Рэмзи рассказал, как Роналду относится к партнерам по "Ювентусу"
-
Хаким Зиеш прокомментировал досрочное завершение сезона в чемпионате Нидерландов
-
Мостовой опубликовал фото с Тьерри Анри в Лиге Чемпионов
-
Погба может продолжить карьеру в "Интере"
-
"Аякс" поддержал решение завершить чемпионат Голландии без чемпиона
-
Кокорин высказался о своих перспективах в сборной России
-
2
Помощник президента Нигерии посоветовал Роналду купить права на название стадиона "Барселоны"
-
2
Вальверде рассказал, каков Месси на тренировках "Барселоны"
-
Газзаев высказался о решении "Спартака" не выкупать трансфер Шюррле
-
Кокорин рассказал, почему Погба, Фабрегас и Обамеянг поздравляли его с днем рождения
-
Селихов показал, как тренируется в футбольном манеже
-
Кокорин выбрал между "Зенитом" и "Ромой"
-
"Неман" крупно обыграл "Энергетик-БГУ" в чемпионате Беларуси
-
Кокорин рассказал, какие итальянские клубы им интересуются
-
Аршавин посоветовал "Зениту" вернуть Кокорина
-
Орлов раскритиковал решение Смолова вернуться в Россию
-
"Манчестер Сити" готов заплатить 80 миллионов евро за Руиса
-
Игрокам Бундеслиги, возможно, придется доигрывать чемпионат в масках
-
Минское "Динамо" обыграло "Смолевичи" в первом матче под руководством Кучука
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14