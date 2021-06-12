Мостовой отреагировал на исключение из заявки сборной России на Евро-2020

Фото инстаграм Андрея Мостового

Полузащитник питерского "Зенита" Андрей Мостовой высказался о том, что его убрали из состава сборной России в преддверии старта Евро-2020.

Напомним, что 23-летний футболист выбыл из строя, поскольку заболел коронавирусом.

В окончательной заявке национальной команды флангового хавбека заменил центральный защитник Роман Евгеньев.

"Хотелось бы сказать вам большое спасибо за ваши слова поддержки в этот неприятный для меня момент, но такое происходит в жизни и никто от этого не застрахован. Команде сегодня удачи и хорошего выступления на турнире. Всем здоровья", - написал Мостовой в инстаграме.

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