Мостовой отреагировал на исключение "Спартака" из Лиги Европы
Фото: инстаграм Александра Мостового/Автор неизвестен
Бывший футболист "Спартака" Александр Мостовой поделился мнением об исключении московского клуба из Лиги Европы.
"Беда не приходит одна: перенесли финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга, сначала перенесли матч «Спартака» на нейтральное поле, а теперь отстранение. Надеюсь, хуже не станет. Куда уж хуже? Хуже не бывает. Надеемся лишь на то, что скоро это прекратится", - приводит слова Мостового "Чемпионат".
Напомним, что президент Российской Федерации Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной операции после просьбы ДНР и ЛНР.
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