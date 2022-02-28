Мостовой отреагировал на исключение "Спартака" из Лиги Европы

Фото: инстаграм Александра Мостового/Автор неизвестен

Бывший футболист "Спартака" Александр Мостовой поделился мнением об исключении московского клуба из Лиги Европы.

"Беда не приходит одна: перенесли финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга, сначала перенесли матч «Спартака» на нейтральное поле, а теперь отстранение. Надеюсь, хуже не станет. Куда уж хуже? Хуже не бывает. Надеемся лишь на то, что скоро это прекратится", - приводит слова Мостового "Чемпионат".

Напомним, что президент Российской Федерации Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной операции после просьбы ДНР и ЛНР.

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